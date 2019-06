Magazine Representatividade na conta

Demorou para o consultor de marketing digital Gustavo Rocha, 29 anos, encontrar seu estilo. Quando ainda era garoto, buscava nos ídolos da música, da televisão e do esporte inspiração para se vestir e se comportar. Mas com o tempo ele passou a enxergar no cabelo uma forma de contar para o mundo quem era, na verdade, o menino por trás das madeixas crespas.“Passei pelo...