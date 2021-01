Magazine Representatividade comemorada Comediante Rhudson Victor, novo membro da #RedeBBB, diz que a “favela está vencendo”

Resistência, luta e trabalho são três palavras que estão na história do novo apresentador do #RedeBBB, o humorista Rhudson Victor, 23. Nascido e criado na periferia do Rio de Janeiro, ele decidiu seguir carreira na comédia aos 14 anos e após muito trabalho, hoje ele diz que “a favela está vencendo”. “Foi no momento certo, no momento que eu de fato precisava”, ...