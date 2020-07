Magazine Representante de Goiás no Mestre do Sabor disputa repescagem para chegar à final O reality show comandado pelo chef Claude Troisgros e seu parceiro Batista, vai ao ar logo depois da novela Fina Estampa

O chef Álvaro Gasparetto, um dos representantes de Goiás na disputa do Mestre do Sabor, reality culinário da Rede Globo, ganha a chance de estar na reta final da disputa. No programa que vai ao ar nesta quinta-feira (2), o cozinheiro participa da Repescagem, etapa inédita no formato da competição, que dá a chance de retornar ao reality depois de ter sido elim...