Traída pela sorte, a influenciadora digital mineira Rafaella Kalimann, de 26 anos, que representa Goiás nesta edição do Big Brother Brasil 20, caiu de paraquedas no oitavo paredão do reality ao lado do hipnólogo Pyong e do ator Babu. Nesta terça-feira (17), o oitavo eliminado será conhecido após capítulo da novela Amor de Mãe. Ela entrou na berlinda depois de perder a disputa da liderança para o arquiteto Felipe Prior, sendo uma das consequências ao penúltimo eliminado ser emparedado. Ela teve chance de escapar na prova bate e volta no domingo, mas não se deu bem e perdeu para Flayslane, salva após receber sete votos da casa.

“A minha filha acabou sendo surpreendida com o paredão ao lado de dois amigos, mas tenho bastante confiança de que ela vai permanecer na casa e será campeã porque ela está sendo muito verdadeira. Estou orgulhosa dela. Também acredito que chegou a hora dela ser testada pelo público e isso aconteceria mais cedo ou mais tarde”, afirma Genilda Fernandes, mãe da influenciadora digital, que viaja nesta terça-feira (17) para o Rio de Janeiro para acompanhar a eliminação. Genilda será a única da família da Rafa na torcida no BBB, já que, por conta do risco de contaminação do coronavírus, o programa não terá plateia. O protocolo será aplicado às famílias de Babu e de Pyong.

Em oito semanas de confinamento, Rafa passava ilesa dos paredões pela boa estratégia na casa. Longe de polêmicas e brigas, a garota não era alvo de ninguém, não tinha recebido voto no confessionário, não ganhou o castigo do monstro e, quando foi líder, indicou a grande rival na edição, a também influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, eliminada pelo público. A sorte foi embora justamente na disputa pela liderança em que ela foi bem. De acordo com a dinâmica da prova, o primeiro, no caso Babu, e o último eliminado na disputa seriam emparedados. Rafa foi até a final e perdeu para Felipe Prior.

Por outro lado, a configuração do paredão não poderia ser melhor para Rafa, já que a disputa está centralizada entre Babu e Pyong. “Eu acredito que a Rafa não tenha nada a ver nessa disputa, porque ela caiu de paraquedas, sendo que ela ficou até o último segundo com o Felipe. Ela não tem nem possibilidade de sair, ela é apenas convidada”, analisou o hipnólogo, logo após a definição dos emparedados. A avaliação deve se confirmar na eliminação. Até o fechamento desta edição, a influenciadora era a menos votada na enquete do site do POPULAR, com 6%. Pyong tem mais de 60%.

Quem confia na permanência de Rafaella na casa mais vigiada é a amiga Flávia Machado, responsável pelo núcleo de comunicação do Hospital do Câncer de Goiás (HCG). “Acredito que ela fica e que sairá campeã porque ela tem uma história bonita e de sempre pensar no próximo. O Brasil precisa de mais pessoas assim”, ressalta. O comportamento de Rafa no reality vem sendo elogiado pelo público nas redes sociais. Numa edição em que muitos participantes foram cancelados por alguma atitude, ela e Thelma são as únicas que não sofreram boicote na internet. “A postura dela está sendo de vencedora”, completa.

Virada

Para Lucas Gonçalves, comentarista das lives do POPULAR sobre o BBB 20 (a live é transmitida todas as terças-feiras, às 16 horas), Rafa receberá uma votação mínima no paredão de hoje e se colocará com uma das possíveis finalistas. “Nesse, ela é figurante e acho que ela chega à final ou perto da decisão porque não é opção de voto da casa. Ela está incrível e só entrou na berlinda por falta de sorte”, analisa. Segundo ele, um novo desenho de jogo surgirá nesta semana. “A Rafa vai formar um grupo com a Manu e a Thelma. Prior segue com Babu, Mari e Flayslane e Daniel, Ivy, Marcela e Gizelly outro”.

Lucas ressalta que Rafa teve uma virada no jogo. Ele lembra que, nas primeiras duas semanas, ela parecia não estar entrosada com os outros confinados e a eliminação era questão de tempo. Lucas conta que nos últimos dias a influenciadora ganhou ainda mais torcida depois de ficar do lado da Thelma, que vem sendo excluída pelo antigo grupo por defender Babu. “Ela é muito justa e com esse posicionamento ganhou ainda mais admiradores”, conta. Antes de entrar no BBB, Rafa tinha 3 milhões de seguidores no Instagram e hoje tem quase 7 milhões. “Talvez seja a que mais cresceu”, diz.