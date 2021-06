Magazine Repórter leva mordida de pitbull durante apuração do caso Lázaro Os primeiros socorros foram feitos no local pela família da dona do cachorro

Repórter do SBT em Brasília (DF), Vanessa Vitória foi atacada por um cão da raça pitbull enquanto fazia a cobertura das notícias do caso Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás (GO). O momento da mordida não foi ao ar, pois ela ainda preparava a reportagem. Segundo a jornalista, ela está bem assim como o cão. "Ele estava preso e infelizmente se soltou. Eu e a tuto...