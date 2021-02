Magazine Renato Castelo, de Pirenópolis, entra para o Time Mumuzinho, no 'The Voice +' Este domingo (07) é o último dia de Audições às Cegas

O goiano Renato Castelo, de 74 anos, participante de Pirenópolis, entrou no 'The Voice +' neste domingo (07), no Time Mumuzinho. Ele subiu ao palco para cantar "Dindi", de Tom Jobim. Renato encantou com sua voz suave e virou todas as cadeiras. "Aí você acaba com meu coração, que interpretação!", disse Mumu. O 'The Voice +' chegou a...