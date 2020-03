Magazine Renata Sorrah diz que memes da personagem Nazaré foram transformadores para ela

A novela Senhora do Destino (Globo, 2004-2005) acabou há 15 anos, mas a vilã Nazaré Tedesco nunca perdeu sua popularidade e costuma aparecer com frequência nas redes sociais em forma de memes. Questionada sobre as brincadeiras, a atriz Renata Sorrah, 73, afirma que não se incomoda com elas. “Acho interessante, os memes da Nazaré foram transformadores para mim. (O perfil) N...