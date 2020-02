Magazine Remake do clássico de 1933, O Homem Invisível acompanha os medos de uma mulher que se vê perseguida Filme abusa de grandes técnicas do cinema de suspense para criar a atmosfera paranoica de Cecília

Uma mulher que se vê perseguida pelo marido stalker é o fio da meada de O Homem Invisível, que estreia nesta quinta-feira (27) nos cinemas. Remake do clássico homônimo de 1933, dirigido por James Whale, a produção flerta com o absurdo ao narrar a saga de Cecília Kass, agora interpretada por Elisabeth Moss, a mesma da série The Handmaid Tales (Hulu, 2017). O ...