Relembre quatros filmes de Ingmar Bergman disponíveis no streaming O artista é considerado por muitos estudiosos do cinema como o maior diretor do século 20

Fonte infinita de descobertas e revelações no audiovisual, o cineasta sueco Ingmar Bergman (1918-2007) é considerado por muitos estudiosos do cinema como o maior diretor do século 20. Seus filmes, em tons existencialistas e filosóficos, reafirmam a natureza humana em personagens que desafiam memória, morte e identidade. Se estivesse vivo, Bergman completaria h...