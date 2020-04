Nesta segunda-feira (27), o Big Brother Brasil 20 chega ao fim e nomeia a vigésima campeã do reality. Manu Gavassi, Rafa Kaliman e Thelma Assis disputam o prêmio da casa mais vigiada do país. Mas além dos participantes desta edição, 19 brothers e sisters também já levaram o prêmio, o POPULAR preparou uma lista com o nome de todos e mostra como estão hoje em dia, veja.