Magazine Relembre os filmes de Flávio Migliaccio, conhecido por personagens icônicos na TV O artista foi encontrado morto há exatamente um ano, em seu sítio, no interior do Rio de Janeiro

Foram 62 anos de carreira e 43 filmes, além de muitas novelas, séries e peças de teatro. Flávio Migliaccio, intérprete de personagens icônicos da TV, a exemplo do seu Chalita de Tapas & Beijos, foi encontrado morto há exatamente um ano, em seu sítio, no interior do Rio. Antes de se dedicar à carreira de ator, foi balconista e mecânico. Mas a arte estava e...