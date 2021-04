Magazine Relembre os filmes clássicos de Charlton Heston, conhecido como o herói das telonas O ator também foi um ativista em defesa dos direitos humanos

Ele nasceu John Charles Carter, mas ficou conhecido mundialmente como Charlton Heston, que morreu em 5 de abril de 2008, aos 85 anos de idade. Heston ficou mais conhecido por encarnar no cinema papéis heroicos em superproduções de Hollywood, como Moisés no longa Os Dez Mandamentos ou Judah Ben-Hur do filme Ben-Hur. Mas sua atuação não ficou restrita a épicos ...