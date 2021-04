Magazine Relembre os discos do baiano Moraes Moreira nesta terça-feira (13) Em abril do ano passado, o cantor deixou órfã uma legião de fãs no Brasil e no exterior

Um dos fundadores, compositores e vocalista dos Novos Baianos, grupo com Paulinho, Pepeu Gomes, Baby do Brasil e Luiz Galvão, Moraes Moreira morreu em 13 de abril de 2020. Com 72 anos, o baiano deixou órfã uma legião de fãs no Brasil e no exterior. Porém, a capacidade singular de misturar gêneros e a criatividade com a qual compunha hinos instantâneos estão para se...