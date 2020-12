Magazine Relembre o que marcou a televisão em 2020 Novelas interrompidas, repórteres emocionados, personagens redescobertos, realities em destaque e outros

Em 2020, a televisão entrou em transe. Gravações de novelas precisaram ser interrompidas, pela primeira vez em 50 anos. Ao vivo, repórteres se emocionaram com histórias pessoais. Nada de futebol: a paixão nacional do ano foi, de acordo com o Ibope, o Big Brother Brasil, que bateu recordes de audiência. Com a pandemia e os reflexos do isolamento social, a televisão ...