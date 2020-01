Magazine Relembre o Galeria Aberta, projeto que transformou prédios do Centro de Goiânia em telas Alguns dos trabalhos ainda sobrevivem em painéis que resistem ao tempo e contam histórias

Lá de cima, o rosto de Jesus Cristo olha para vendedores ambulantes, pedestres e artesãos que percorrem diariamente a Praça do Bandeirante, na Avenida Goiás. Pouca gente sabe, mas a pintura cravada no coração do Centro chama-se Basta!, assinada pelo artista Omar Souto. O painel, que resiste há mais de 30 anos às adversidades do tempo, é fruto do projeto Galeri...