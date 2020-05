Cidadãos que se tornam zumbis por causa de um vírus. Nações dizimadas por doenças ou por uma ameaça alienígena. Humanidade em isolamento social e com medo. Sobreviver num mundo pós-apocalíptico não é novidade no mundo dos games, que por muitas vezes imaginou a extinção da humanidade e projetou reações da população ao risco desse pânico. Clássicos como Resident Evil, que inspirou uma série de filmes, Days Gone e The Last of Us são retratos de uma jornada de sobrevivência virtual. Outro exemplo é Plague Inc, lançado em 2012, que ganhou muitos downloads na pandemia. Confira uma lista de jogos que retratam o tema e jogue em casa.