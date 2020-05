Quando o assunto são questões afetivas e relacionamentos amorosos, a psiquiatra e psicanalista Valéria Avilla explica que existem dois aspectos a serem analisados: o que as pessoas sentem e como se relacionam. “Por um bom tempo, esse assunto não estava sendo falado. Como ficam as relações afetivas agora? Muda tudo, para quem está casado e morando junto e para quem está solteiro”, diz.

A mudança brusca de rotina afeta a convivência dos casais, que estão passando mais tempo juntos, e os processos de quem está solteiro se relacionar. “No caso dos casamentos, essa convivência maior está funcionando como uma lente de aumento. É jogada uma luz sobre os casamentos que já estavam acabados, ou aumenta a solidariedade e companheirismo em outros. É a separação do joio e do trigo.”

Já no caso dos solteiros, a profissional acredita que a mudança pode criar relacionamentos menos instantâneos. “O mais importante agora é ter paciência para esperar esse momento passar, aceitar essa perda do contato frequente com pessoas novas. As relações interpessoais têm de ser repensadas, e digo isso sem moralismo. Mais para frente, não vai ser tão comum arriscar o encontro com uma pessoa desconhecida apenas para tomar dois chopes”, diz.

Com a distância física impedindo as relações entre os solteiros, a conexão on-line, antes sinônimo mais forte de relacionamentos instantâneos, pode aprofundar o conhecimento sobre o outro. “Agora, se tem mais tempo para as pessoas se conhecerem e trocar ideias antes de se encontrar pessoalmente no futuro. É diferente esse encontro quando é alguém que já conhecemos”, explica Valéria. “Talvez provoque um amor mais responsável e, a longo prazo, nos tornemos melhores investidores emocionais.”

Do início da pandemia para agora, o cenário se alterou. De acordo com a psiquiatra e psicanalista, isso cria também uma constante mudança de comportamentos psíquicos. “Pressupomos uma série de coisas no início, mas a verdade é que a gente não sabe nada. A cada semana a pandemia nos puxa o tapete.” As diferentes formas de se relacionar são um reflexo. “O mundo é globalizado há muito tempo, mas não tínhamos noção que estamos tão conectados. Vivemos a mesma crise que pessoas do outro lado do mundo.”

Para além dos relacionamentos amorosos, Valéria acredita que o senso de responsabilidade em relação ao outro é um dos principais pontos a serem destacados com o momento de isolamento social atual. “É a hora de nos mostrarmos presentes de outras formas que não a física. Agora, um abraço em um ente que passa por situações difíceis não é o mais responsável.”