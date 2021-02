Magazine Relação com a infância

Uma cena de O Garoto, considerada muito inocente por décadas, foi, com o tempo, ganhando outras conotações, à medida que uma certa predileção de Charles Chaplin ficou mais evidente com o tempo. Nessa tomada, ele o menino dão um breve selinho, como um gesto de carinho paternal, sem dúvida. Mas a relação conturbada do ator e diretor com menores de idade lançou sombras s...