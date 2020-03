Magazine Relíquias da roça: tacho de cobre

Geralmente confeccionado em cobre, o tacho sempre foi – e ainda é – presença forte na roça, como um dos mais importantes utensílios usados para o preparo do alimento. Ele chegou ao Brasil com os colonizadores e logo foi parar sobre as fornalhas e fogões a lenha. Com duas alças, também feitas de cobre, o vasilhame sempre exige cuidados no manuseio depois de aquecido. A ...