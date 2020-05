Magazine Relíquias da Roça: lamparina

Já quase uma peça de museu, a lamparina já foi muito útil na roça e também na cidade em muitas ocasiões. A chama do objeto é alimentada por um tipo combustível, que a mantém por muito tempo. Surgida depois da vela, as lamparinas mais antigas eram alimentadas por óleo de baleia e um pavio encravado em um pedaço de cortiça que gerava a chama. Depois do início do processamento do petr...