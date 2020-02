Magazine Relíquias da Roça: berrante

Alguns registros apontam que os primeiros berrantes surgiram há mais de três séculos, junto com movimento de tropeiros, que descobriram que o som ajudava a guiar suas boiadas. Os primeiros eram feitos do chifre do boi pedreiro e mediam mais de um metro de comprimento. O bom berranteiro nunca carrega o instrumento pendurado, o trata com azeite de mamona, jamais coloca b...