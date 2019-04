Magazine Rei Herodes é encenado pelo ator paulista Tiago Abravanel

Um dos antagonistas mais conhecidos da Bíblia, o rei Herodes será encenado pelo ator paulista Tiago Abravanel, no musical Cristo – Musical da Paixão. No papel do vilão, aquele que mandou matar todos os meninos menores de 2 anos quando soube que o Messias nasceria na região de Belém, Abravanel se junta a cerca de 70 atores e cantores goianos, os quais darão vida aos p...