Magazine Rei do sabor Na semana do Dia Mundial do Bacon, chefs de cozinha provam que o ingrediente que desperta paixões vai muito além do sanduíche

Não existe meio termo quando o assunto é bacon. A paixão de quem gosta do ingrediente é tão intensa quanto o sabor da iguaria. Não por acaso, os amantes do bacon ganharam até adjetivo próprio em forma de hashtag nas redes sociais: #BaconLovers. O produto ganhou um dia mundial. A data, criada nos Estados Unidos em 2000, é marcada sempre no sábado anterior ao Labour...