Rei do rock nacional: Raul Seixas lançou Gita em 1º de fevereiro de 1974

Em fevereiro, exatamente no dia 1º de 1974, Raul Seixas lançava Gita, o terceiro álbum da carreira – talvez o trabalho mais importante da sua discografia - e que rendeu o primeiro disco de ouro do roqueiro. O registro, produzido em parceria com o amigo Paulo Coelho, enfileirou vários sucessos, como Medo da Chuva, O Trem das 7, Água Viva e Sociedade Alternativa...