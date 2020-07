Magazine Rei das lives, Leonardo participa de duas lives neste fim de semana Cantor apresenta-se nesta sexta-feira (31) ao lado do grupo Raça Negra e no sábado (1º) participa da segunda edição do Festival Villa Mix em Casa Modão

O cantor Gusttavo Lima deu início ao formato atual das superlives, Marília Mendonça é a dona da maior audiência nos shows on-line e Bruno & Marrone os campeões de memes. Mas um título somente Leonardo tem: o rei das lives. O goiano já fez apresentação sozinho, cantou com Eduardo Costa no projeto Cabaré, com o filho Zé Felipe e ao lado de Chitãozinho & Xororó ...