Magazine Rei da temporada Presença marcante nos cardápios juninos, amendoim, quando consumido com moderação, pode ser forte aliado da saúde

Canjica, bolo, pé de moleque e paçoquinha. As festas juninas chegaram e não tem jeito: o amendoim é um dos ingredientes mais usados e consumidos nas delícias da época. Para a confeiteira Tatiane Garcia de Sousa, de 28 anos, fica quase impossível imaginar um cardápio junino sem ele. “Desde criança, eu adoro. Acho que combina tanto com doce quanto com salgado e ...