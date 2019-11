Magazine Regras para quem vive sozinho, mas não abre mão do prazer de cozinhar Armazenar, congelar e aproveitar melhor os alimentos são algumas regras de quem vive sozinho sem querer abrir mão do prazer de cozinhar

A foto do risoto com salada de aspargos no feed do Instagram da empresária e maquiadora Tatiane Miguel, de 34 anos, é de dar água na boca. Um desavisado poderia até imaginar que ela foi para o fogão apenas para impressionar convidados. Mas a verdade é que a mesa naquele almoço era apenas para um. No caso, uma, a própria Tatiane. A empresária engrossa o time de...