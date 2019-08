Magazine Regras básicas

Apesar de parecer muito simples (arremessar a bola em direção aos pinos com o objetivo de derrubá-los), antes de se jogar na pista é preciso conhecer as regras do boliche: Arremesse duas bolas por rodada (exceto se derrubar todos os pinos na primeira tentativa) Escolha uma bola que pese, aproximadamente, 10% do seu peso corporal Nunca pise ou ultrapasse a ...