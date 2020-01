Magazine Regina Duarte terá de suspender contrato com a Globo para assumir Secretaria de Cultura Política interna da emissora não permite que artista com contrato vigente ocupe cargo público

Regina Duarte aceitou participar de uma fase de testes no cargo de secretária da Cultura do governo federal nesta segunda-feira, 20. Para assumir a pasta, no entanto, a atriz terá de suspender seu contrato com a Rede Globo. 'A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu ví...