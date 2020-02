Magazine Regina Duarte quer tomar posse no início de março com 'equipe montada' A previsão é de que uma cerimônia para até 600 pessoas ocorra na semana que vem no Palácio do Planalto

Quase um mês após dizer "sim" ao convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para se "casar" com o governo, a atriz Regina Duarte finalmente deve tomar posse na Secretaria Especial da Cultura. A previsão é de que uma cerimônia para até 600 pessoas ocorra na semana que vem no Palácio do Planalto. Enquanto isso, ela tem ficado em Brasília e usado o...