Regina Duarte leva tombo na rua e quebra três dentes: 'Aterrissei de boca no chão' Atriz e ex-secretária especial da Cultura alertou para o uso do celular enquanto se caminha

Regina Duarte, 73, já viveu dias melhores. A atriz e ex-secretária especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro (sem partido) caiu em uma calçada de São Paulo e quebrou três dentes. O relato foi feito por ela em postagem no Instagram. Ela conta que estava distraída com o celular, no qual digitava uma mensagem, quando o acidente ocorreu. "O celular pode ser um...