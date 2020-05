Magazine Regina Duarte fala em 'ambiente raivoso' do setor cultural Após semanas de um processo de "fritura" por parte do governo Jair Bolsonaro, Regina foi demitida nesta quarta-feira, 20, e anunciada como nova presidente da Cinemateca Brasileira

A ex-secretária de Cultura Regina Duarte usou sua conta oficial no Instagram para dizer que vai "lutar sempre por escapar do ambiente raivoso que acomete parte do setor (cultural)". Após semanas de um processo de "fritura" por parte do governo Jair Bolsonaro, Regina foi demitida nesta quarta-feira, 20, e anunciada como nova presidente da Cinemateca Brasileira, em São P...