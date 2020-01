Magazine Regina Duarte diz que fará 'teste' na Secretaria de Cultura de Bolsonaro Atriz afirmou que 'estamos noivando', após encontro com o presidente; Regina estará em Brasília no cargo que era de Roberto Alvim

A atriz Regina Duarte aceitou participar de uma fase de testes na Secretaria de Cultura de Jair Bolsonaro. Em comunicado enviado pela assessoria do Palácio do Planalto, o governo diz que ela estará em Brasília na quarta-feira no cargo que era de Roberto Alvim, demitido na sexta-feira passada. Confira a postagem do presidente Bolsonaro: - Tivemos uma excelente conversa...