Magazine Regina Duarte comemora com amigos após aceitar convite de Bolsonaro A atriz disse sim ao pedido do presidente para comandar a Secretaria da Cultura do Governo e comemorou com amigos em um hotel em Brasília

Um novo capítulo da história da nomeação de Regina Duarte para a Secretaria da Cultura do Governo se aproxima após o “sim” da atriz. Na noite da última quarta-feira (29), Regina se reuniu com amigos no bar de um hotel em Brasília para comemorar a nova fase. A reunião contou com a presença de Alexandre Garcia e sua esposa, a secretária-adjunta da pasta, reverenda Jane S...