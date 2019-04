Magazine Regina Duarte apresenta 'A Volta ao lar', no Teatro Goiânia Os preços para os três setores disponíveis, Plateia Superiro, Cadeira Vip e Cadeira Vip Fã, são, respectivamente, R$ 99,00, R$ 121,00 e R$ 143,00

Regina Duarte apresenta nos dias 3,4 e 5 de maio, em Goiânia, o espetáculo “A Volta ao lar”, baseada no texto do dramaturgo Harold Pinter. A peça, que também conta com os atores Igor Kowalewski, Rodrigo de Castro, João Carlos Filho, Ivan Bellangero e Mauricio Agrela, será apresentada no Teatro Goiânia Os ingressos podem ser comprados na República da Saúde e pelo...