Magazine Regina Duarte apaga uma das publicações de apoio à manifestação contra o Congresso No entanto, ela mantém outra, que é a mesma que aparecia na mensagem enviada por Bolsonaro para seus contatos

A atriz Regina Duarte, futura secretária especial da Cultura, apagou um dos posts que publicou na noite de terça-feira, 25, no Instagram, em que convocava seus mais de 2,2 milhões de seguidores para a manifestação do dia 15 de março "em defesa do governo e contra o Congresso Nacional". Ela tinha feito duas publicações na sequência. A primeira era a ...