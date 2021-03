Magazine Regina Casé e Elymar Santos tomam primeira dose da vacina contra Covid No ar com a novela "Amor de Mãe" (Globo), a artista foi imunizada na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro

A atriz e apresentadora Regina Casé, 67, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (29). No ar com a novela "Amor de Mãe" (Globo), a artista foi imunizada na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. “Quero agradecer ao Instituto Butantan, à Fio Cruz e todos os outros cientistas, que mesmo remando contra a maré, trabalharam duro e...