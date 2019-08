Magazine Reggae com sertanejo e funk

Atração da noite de estreia, a banda Natiruts traz para Goiânia a turnê do álbum I Love, lançado em dezembro. O disco tem nove músicas e parcerias pontuais com Thiaguinho em Serei Luz, e Morgan Heritage em I Love. Além dos lançamentos, as canções do grupo brasiliense que marcaram época como Sorri, Sou Rei e Me Namora fazem parte do show. Amanhã, quem comanda a fest...