Regé-Jean Page, de "Bridgerton", é confirmado ao lado de Wagner Moura em filme da Netflix Billy Bob Thorton, Alfre Woodard, Chris Evans, Ryan Gosling e Ana De Armas são outros dos nomes já confirmados na produção

Sucesso na série mais assistida da história da Netflix, Bridgerton, o ator britânico Regé-Jean Page, 31, acaba de ser confirmado para o filme The Grey Man. No longa, ele poderá contracenar com o brasileiro Wagner Moura, 44, que também ganhará um papel.De acordo com o Deadline, além de Page, que não teve papel revelado, Billy Bob Thorton, Alfre Woodard, Chris Evans, R...