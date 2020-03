Mesmo que o cuidado com a alimentação e com o sistema imunológico deva ser algo incorporado na rotina, momentos como o da pandemia que estamos presenciando desperta a atenção da população para esses fatores. “Houve um aumento de procura desde a segunda-feira e a demanda está muito maior”, conta a empresária Thaís Mesquita Buiati, 45 anos, sobre o seu negócio de marmitas saudáveis congeladas. “A nossa sopa nutritiva está entre as mais pedidas”, revela. A praticidade de ter a refeição pronta, somada à proposta de utilizar ingredientes que auxiliam a imunidade nos preparos, está entre os motivos citados para que o interesse nos produtos tenha crescido nessa semana.

A empresária explica que em alguns períodos do ano a procura pelas refeições com proposta saudável aumentam, como os meses próximos ao início do verão e do carnaval. “Mas alimentar-se bem não deveria ser coisa de época e, sim, hábito saudável para a vida. É preciso diminuir o consumo de industrializados, apostar nos ingredientes naturais”, afirma.

Thaís dá a dica de alguns alimentos aliados do sistema imunológico que estão sempre presentes em seus preparos, seja em casa ou para os clientes. “Verduras e legumes, como brócolis e abobrinha, que são ricas em fibras e vitaminas. Alho, açafrão, temperos naturais – nada industrializado”, frisa. Ela divide os ingredientes da sopa que vem fazendo sucesso: cenoura, batata-doce, abóbora cabotiá, chuchu, repolho e patinho moído. “Muito rico em vitaminas e fibras.”