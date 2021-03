É definitivo: Ana (Fernanda Vasconcellos) não vai mais entregar a filha, Julia, para adoção. Preocupada com a situação, mas com mais medo ainda de perder o futuro promissor que vislumbra para a família, Eva (Ana Beatriz Nogueira) decide registrar a neta como sua própria filha. As três gerações da família Fonseca voltam para o Brasil e Manuela (Marjorie Estiano), ao recebê-las e entender tudo o que aconteceu, não consegue esconder seu descontentamento com a mãe. É assim que começa a próxima semana de A Vida da Gente.

Já em Porto Alegre, em um passeio no parquinho, Ana se surpreende ao dar de cara com Rodrigo (Rafael Cardoso) e conta ao amor de sua vida que a menina do carrinho é sua irmã mais nova, fruto de um relacionamento da mãe enquanto as duas estiveram na Patagônia. Ao chegar em casa e contar para a irmã e o pai a novidade da ex-mulher, Jonas (Paulo Betti) fica revoltado. A cena de ciúmes acende um alerta em Cris (Regiane Alves). Mas, ao descobrir que o marido fez vasectomia, a ex-personal trainer e atual sra. Macedo fica inconsolável.

Depois de tantos sonhos indecifráveis, Iná (Nicette Bruno) finalmente reencontra Ana e conhece Julia. A avó não engole a história da menina ser mais uma netinha, vai tirar satisfações com Eva e as duas discutem feio. Nas quadras, o rendimento de Ana já não é mais o mesmo, para desespero de Vitória (Gisele Fróes). A treinadora atribui a performance mais fraca da atleta às preocupações com Julia e as duas acabam tendo uma séria discussão. No calor do momento, Ana acaba falando sobre Alice (Stephany Brito) com a técnica.