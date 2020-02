Magazine Reedição é planejada desde 2016

Em 2016, com a crise das forças políticas que dominaram a cena eleitoral do País desde a redemocratização, o Exército começou a planejar a reedição de Nação e Exército, de Gilberto Freyre. A obra, agora reimpressa pela Biblioteca do Exército, sai em um momento em que, a exemplo de sua primeira edição, um militar ocupa a Presidência e muitos políticos voltaram a ver nas For...