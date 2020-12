Magazine Rede Globo reapresenta neste domingo à tarde o especial Juntos A Magia Acontece “Ter um trabalho reprisado é sempre bom, sinal de que continua relevante tempos depois. Estou curiosa para ver como vai ser a recepção nesse momento que vivemos”, diz a autora

Em Juntos A Magia Acontece, especial que a TV Globo reapresenta neste domingo, logo depois do Esporte Espetacular, a família Santos perde sua matriarca às vésperas do Natal, e a ausência repentina de Neuza (Zezé Motta) desalinha a rotina da casa, desperta a depressão do viúvo Orlando (Milton Gonçalves), evidencia o afastamento de seu filho André (Fabrício Boli...