Magazine Rede Globo exibe nesta segunda à noite, no Tela Quente, o grande sucesso Nasce uma Estrela

Chegou o dia da exibição de um dos filmes mais aguardados na TV aberta. Nasce uma Estrela, o longa-metragem dirigido e estrelado por Bradley Cooper, vencedor do Oscar 2019 na categoria de melhor canção original e que marcou a estreia de Lady Gaga no cinema, é a atração do Tela Quente (Globo) desta segunda-feira. O filme será exibido logo depois da novela A For...