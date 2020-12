Magazine Rede Globo exibe nesta quinta-feira o Show da Virada, com muita música para receber 2021 Do pop ao rock, do pagode ao axé, do funk ao sertanejo, o show celebra e une os diferentes gêneros musicais para agradar a todos os gostos

Para levar muita música e boas energias à festa de ano-novo dos brasileiros, a TV Globo exibe, nesta quinta-feira, logo depois da novela A Força do Querer, grandes performances e melhores momentos que marcaram o Show da Virada do último ano. Ivete Sangalo, Iza, Wesley Safadão, Luan Santana, Jota Quest e Dilsinho são os artistas que estão no especial. Do pop a...