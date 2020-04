“Olá, vizinhos mais velhinhos. Caso precisem de algo na rua (farmácia, mercado ou padaria), estou disponível para ir para vocês. Podem contar comigo!” O cartaz carinhoso está afixado no elevador de um prédio do Centro de Goiânia. Embaixo, há o telefone e o número do apartamento da estudante Hamanda Mota, 20 anos. Além dela, outros moradores jovens do prédio se uniram em rede de solidariedade e se oferecem para fazer compras para idosos. É a outra face da moeda da relação entre vizinhos nesse período.

“Temos muitos moradores idosos e que vivem sozinhos. Acho que temos a obrigação de fazer a nossa parte”, explica Hamanda. A estudante conta que viu a iniciativa na internet e resolveu fazer o mesmo no prédio onde mora. Assim que a ação foi divulgada no grupo de WhatsApp dos vizinhos, logo recebeu o apoio de outros moradores. “Por aqui, a quarentena tem sido momento de fortalecer os vínculos”, conta. Há um esforço da coletividade para evitar exposição de idosos ao novo coronavírus.

Para o bem ou para o mal, o período de distanciamento social alterou a relação entre os vizinhos. Muitos condomínios mudaram as regras de convivência, com a proibição de acesso de visitas e entregadores, por exemplo. Áreas de lazer e academias de uso coletivo também foram interditadas. Segundo o biólogo Átila Iamarino, doutor em microbiologia, a atual pandemia nos obriga a renovar laços. “Eu preciso saber se meus vizinhos estão bem porque, se eles estiverem com Covid-19 ou se acontecer alguma coisa, estou no mesmo prédio”, exemplificou em entrevista ao Roda Vida, da TV Cultura.

Moradora de edifício do Setor Bueno, uma das regiões mais verticalizadas de Goiânia, a advogada Patrícia Alencar de Mendonça, 40, tem se adaptado à nova rotina com mais tempo dentro de casa. Como o apartamento é voltado para os fundos do prédio, ela conta que o barulho não chega a ser um incômodo. Apesar de que o condomínio, de maneira geral, tem sofrido com o volume alto e com as festas de prédios vizinhos nos últimos dias.

“No fundo, é uma questão de falta de civilidade. Aqui no prédio, temos muitos moradores com idade avançada”, conta Patrícia. Um dos passatempos da advogada nesses dias de quarentena tem sido se arriscar na cozinha. Dia desses, uma vizinha do mesmo andar viu na rede social uma receita preparada pela advogada e comentou que estava sentindo o cheirinho bom. “Fui até a porta dela e, com todos os cuidados necessários, levei um pedaço da receita. Dias depois, ela acabou retribuindo”, conta.

Em tempos de isolamento social e medidas restritivas para conter a proliferação do novo coronavírus, o representante comercial Yuri Welter Jaime, 34, acredita que a solidariedade estreita laços entre vizinhos. Morador de um prédio de 31 andares com oito apartamentos por pavimento, no Setor Marista, Yuri conta que no condomínio os últimos dias têm sido de demonstrações de afeto. “Dois médicos que moram aqui se colocaram à disposição para ajudar quem não pode ir ao hospital. Tem sempre alguém se oferecendo também para compras para os idosos.”

No cotidiano normal, Yuri sai de casa cedo e volta apenas ao anoitecer. O contato com os vizinhos é bem esporádico. Na quarentena, ele tem passado dia e noite no apartamento onde vive há três anos. “Claro que há problemas como o barulho de uma reforma e até conflitos dentro dos apartamentos, mas nada que contamine a vizinhança”, diz. Em alguns dias, moradores marcam hora para cantar juntos nas janelas hinos religiosos na esperança de amenizar o clima. Torcendo por dias melhores.