"Rede de proteção foi fundamental para que os crimes se perpetuassem", diz Cristina Fibe Autora do livro João de Deus - O Abuso da Fé , mostra que estupros e outros crimes eram de conhecimento público, mas sem a devida investigação e punição

Como um homem que se autointitulava médium conseguiu praticar crimes por mais 40 anos, impunemente, protagonizando assim o maior escândalo sexual do Brasil? A resposta para esta pergunta está nas 240 páginas do livro João de Deus – O Abuso da Fé, que chega às livrarias de todo o País nesta quinta-feira (14/10). Apesar do muito que já foi dito em jornais, revistas, programas...