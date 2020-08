Magazine Recuperado da Covid-19, Cauan canta na saída do hospital em Goiânia Canção partiu de uma oração que o músico fez quando acordou na manhã desta quarta-feira (26).

O cantor Cauan Máximo, de 38 anos, da dupla sertaneja com Cleber, cantou na saída do Hospital Anis Rassi, onde estava internado com Covid-19 há mais de dez dias. Recuperado, o músico contou que acordou com vontade de chorar na manhã desta quarta (26) e decidiu fazer uma oração, que acabou se tornando uma canção. Ele também disse que já cumpriu alguns desejos a...