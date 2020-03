O humorista e apresentador do programa "No Balaio", Waldemar Neto, conhecido como “Seu Waldemar", continua internado na UTI de um hospital de Goiânia e seu estado de saúde é estável, segundo informou a família em nota divulgada nesta segunda-feira (30). Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus na última quarta-feira (25).

De acordo com a nota, “Seu Waldemar" permanece com o mesmo tratamento. "A recuperação exige tempo de segurança na unidade de tratamento intensivo somando a um acompanhamento minucioso e muito cuidadoso por parte dos médicos. Os exames clínicos realizados diariamente estão dentro da normalidade, deixado um cenário otimista para a sua recuperação durante o tratamento".

A família agradeceu o carinho dos fãs. "Vamos continuar de mãos dadas em uma corrente de orações e pensamentos positivos para que logo ele esteja de volta ao nosso convívio! Família, amigos e parceiros profissionais agradecem todas as manifestações positivas para o Waldemar Neto".