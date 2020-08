Magazine Recuperação da Covid

O cantor Dinho Ouro Preto, líder do Capital Inicial, contraiu o novo coronavírus no início da pandemia. O artista acredita que tenha pegado a doença nos últimos dois shows do Capital Inicial em março, no litoral de São Paulo. Durante a recuperação, ele ficou com alguns edemas nas cordas vocais e precisou fazer fonoaudiologia para tratar o problema. “Não tive os sintomas ...